Datenleck bei der Stadt Kennzeichen von Rasern in Köln waren monatelang öffentlich

Köln · Datenschutz-Panne in Köln: In einem städtischen Online-Portal waren die Kennzeichen Tausender Autofahrerinnen und -fahrer monatelang einsehbar, die in Köln geblitzt worden waren. Was die Stadt dazu sagt.

11.10.2023, 14:44 Uhr

Rund 45.000 Kennzeichen von geblitzten Wagen waren auf einem Portal der Stadt Köln einsehbar. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Auf dem Online-Portal „Open-Data“ der Stadt Köln waren rund 45.000 Kennzeichen von geblitzten Autos vollständig und monatelang für jeden einsehbar. Nach Angaben der Stadt wurden versehentlich die vollständigen Nummernschilder von Fahrzeugen veröffentlicht, die im Mai 2020 im Stadtgebiet geblitzt worden waren. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuerst über die Panne berichtet. Die wichtigsten Fragen und Antworten: Wo wurden die Kennzeichen veröffentlicht? Bei dem Portal, über welches die Daten bereitgestellt werden, handelt es sich um das Offene Daten Portal der Stadt Köln. Offene Daten sind nach Angaben der Stadt „bei der Verwaltungstätigkeit erstellte, nicht unter Datenschutz stehende, maschinenlesbare Daten, die anlasslos und unentgeltlich zur freien Verfügung bereitgestellt werden.“ Die Stadt Köln veröffentlicht schon seit dem Jahr 2012 offene Verwaltungsdaten auf dem Portal. Warum werden auf dem Portal Geschwindigkeitsübertretungen – eigentlich anonymisiert – veröffentlicht? „Das Bereitstellen von offenen Daten fördert die Transparenz, da Bürgerinnen und Bürger dadurch leichteren Zugang zu Informationen erhalten“, teilt die Stadt mit. Offene Daten sollen aber auch Unternehmen oder Forschern zur Verfügung stehen, um damit neue Anwendungen und Dienstleistungen entwickeln zu können. „Die Nutzung von offenen Daten kann auch die Effizienz steigern und Kosten senken, da Verwaltungen und Unternehmen auf bereits vorhandene Informationen zurückgreifen können, anstatt neue Daten zu sammeln“, sagt eine Stadtsprecherin. Die Online-Daten umfassen auch die anonymisierten Daten zu Geschwindigkeitsübertretungen im Kölner Stadtgebiet. Wie kam es zu der Panne, dass vollständige Kennzeichen öffentlich einsehbar waren? „Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht reproduzierbar“, teilt eine Stadtsprecherin mit. Die Datensätze zu Geschwindigkeitsverstößen werden seit 2017 bereitgestellt. Sie enthalten Informationen über den Zeitpunkt des Verstoßes, die gefahrene Geschwindigkeit, die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit sowie einen anonymisierten Teil des Kfz-Kennzeichens und den Standort des Messgerätes. Versehentlich sind für den Monat Mai 2020 die vollständigen Kennzeichen veröffentlicht worden. Wie lange standen die Daten online? Die Daten für 2020 wurden nach Angaben der Stadt im Juni 2022 veröffentlicht. Nach Bekanntwerden der Verletzung am 9. Oktober 2023 wurden die vollständigen Datensätze in Open-Data gesperrt und die Seite offline genommen. Sie sind nun nicht mehr öffentlich zugänglich. „Die Daten befinden sich nun in interner Prüfung und werden nach erfolgreichem Abschluss durch anonymisierte Datensätze, ohne vollständig einsehbare Kfz-Kennzeichen, ersetzt“, teilt die Sprecherin mit. Der städtische Datenschutzbeauftragte sei informiert worden. Außerdem sei eine Meldung an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW erfolgt. Wie soll verhindert werden, dass so etwas noch einmal passiert? Aktuell wird laut Stadt eine zusätzliche Prüfung durch städtische Mitarbeiter parallel zur technischen Prüfung eingesetzt, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Die Mitarbeiter sollen „erneut zum Thema Datenschutz sensibilisiert werden“, wie es heißt.

(hsr)