Partymeile in der Altstadt : CSD-Straßenfest beginnt heute in Köln

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 12 Bilder Das war der Christopher Street Day 2022 in Düsseldorf

Köln Drei Tage lang werden in der Kölner Altstadt Regenbogen-Fahnen dominieren. Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen will die schwul-lesbische Community beim CSD-Wochenende mal wieder richtig abfeiern.

In Köln beginnt am Freitag (16 Uhr) das dreitägige Straßenfest zum Christopher-Street-Day-Wochenende. Auf einer Partymeile mit drei Bühnen in der Altstadt gibt es ein Programm mit Musik, Reden und politischen Diskussionen. Zur offiziellen Eröffnung (18 Uhr) wird unter anderem die neue nordrhein-westfälische Familien- und Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) erwartet. Höhepunkt des Wochenendes ist die CSD-Demonstration am Sonntag, bei der die Veranstalter mit mehr als 800.000 Besucherinnen und Besuchern rechnen.

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa. Wegen der Corona-Pandemie hatte die CSD-Parade in den vergangenen beiden Jahren nur in stark verkleinerter Form stattgefunden.

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert. Damals stürmten Polizisten eine Bar in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

(chal/dpa)