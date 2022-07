Parade am Sonntag : Hunderttausende Menschen feiern CSD in Köln

Foto: dpa/Marius Becker 15 Bilder CSD in Köln - eine schrille und bunte Demonstration

Köln Es ist eine große, schrille und laute Party – aber mit einem ernsten Hintergrund: Bei einer der größten CSD-Paraden in Europa demontrieren die Teilnehmer für ihre Rechte. Das Motto in Köln lautet: „Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark“.

Mit vielen Besuchern ist in Köln am Sonntagmittag die Demonstration zum Christopher-Street-Day gestartet. Rund 180 Gruppen - so viele wie noch nie - zogen mit Wagen oder zu Fuß durch die Zuschauermenge in der Innenstadt. Die Veranstalter erwarteten im Laufe des Tages mindestens 800.000 Menschen. „Es gibt einen sehr regen Zulauf“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittag. Bislang verlaufe alles störungsfrei.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte zur Eröffnung, mit der Parade setze Köln „ein starkes Zeichen für Vielfalt, für Toleranz, gegen Hass und gegen Ausgrenzung“. Vorfälle wie jüngst in Oslo zeigten, dass es leider weiter nötig sei, solche Zeichen zu setzen. In Oslo hatte am vergangenen Wochenende ein Angreifer rund um eine beliebte Schwulen-Bar zwei Menschen erschossen und 21 verletzt.

Politikerinnen und Politiker haben beim CSD Homophobie und Gewalt verurteilt. „Überall auf der Welt, und leider auch in Deutschland, sind Extremisten am Werk, die uns unsere Freiheit nicht gönnen wollen“, sagte der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne). „Das starke Signal aus Köln ist: Wir lassen uns diese Freiheit niemals nehmen“, so der Kölner Bundestagsabgeordnete.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) betonte, der CSD sei ein Tag der Menschenrechte und der Demokratie. Deshalb sei es auch und gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs richtig, den CSD zu feiern. Die Veranstaltung solle Solidarität mit der queeren Community in der Ukraine zeigen, ebenso wie mit der in Oslo und in Istanbul.

Auch in Deutschland seien queere Menschen oft Opfer von Hass und Gewalt, sagte Jens Pielhau, Vorstand des Vereins Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST), der den CSD veranstaltet. Der Druck durch homo- und transfeindliche Gruppierungen nehme zu. „Dagegen wollen wir friedlich und frei demonstrieren, und dabei feiern und zeigen, dass wir viele sind.“

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren nur in deutlich kleinerer Form stattgefunden.

