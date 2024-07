„Hier gibt’s Panikattacken ohne Ende“ So war der Auftritt von Tokio Hotel beim CSD in Köln

Seit einem Monat ist „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix verfügbar, eine Realityserie über das Leben der Zwillingsbrüder. Seit drei Jahren sprechen Bill und Tom in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ über „Senf aus Hollywood“. Tokio Hotel waren nie weg. So ist es natürlich ein genialer Schachzug, die Band zum CSD zu holen. Bill Kaulitz polarisierte schon als Teenager mit seinem extravaganten Aussehen und gab Fans eine Stimme, die anders waren als ihr Umfeld. All das 2007, in einem Jahr, in dem jede Art von „Queerness“ fast schon unweigerlich zu Mobbing führte. Ihn knapp 20 Jahre später als CSD-Headliner in knapper Fetischkleidung auf der Bühne zu sehen, während Tausende ihn feiern, ist emotional. Eine logische Schlussfolgerung. Aber für einen Ort wie den Heumarkt sind Tokio Hotel viel zu groß. Dass zu dem Auftritt mehr als ein paar hundert Menschen kommen, hätte den Veranstaltern bewusst sein müssen.