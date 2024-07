Veranstalter gibt klares Statement CSD in Köln – Beinahe Massenpanik beim Tokio Hotel-Konzert?

Im Rahmen des CSD in Köln gab am Samstag (20. Juli 2024) die Band Tokio Hotel mit den 34-jährigen Brüdern Bill und Tom Kaulitz am Heumarkt ein knapp einstündiges Konzert bis kurz vor 23 Uhr. Der Zuschauerandrang war sehr groß. Während in den Sozialen Medien von einer drohenden Massenpanik die Rede ist, dementiert der Veranstalter diese Sichtweise.