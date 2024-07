CSD 2024 in Köln Fantasievolle Kostüme, Politprominenz und ernste Worte

Unter dem Motto „Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark“ demonstrieren in Köln bei einer der größten CSD-Paraden in Europa wieder viele tausend Menschen für ihre Rechte. Mit dabei ist neben Bill und Tom Kaulitz auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Im Bild: Verkleidete Teilnehmer beim CSD in Köln.