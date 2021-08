Bei CSD in Köln bewusstlos geschlagen : Opfer von Polizeigewalt bekommt Schmerzensgeld vom Land

Köln Ein 30-Jähriger soll am Rande des CSD in Köln von Polizisten bewusstlos geschlagen worden sein. Zudem soll ihm ohne richterlichen Beschluss eine Blutprobe entommen worden sein.

Das Schmerzensgeldverfahren am Rande des Christopher Street Day (CSD) 2016 in Köln ist mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Wie eine Sprecherin des Kölner Landgerichts am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, haben sich der 30 Jahre alte Kläger und das Land NRW auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 15 .000 Euro geeinigt. Der Betrag entspricht jener Summe, die der 30-Jährige in seiner Klage gefordert hatte.