In Köln wird am ersten Juli-Wochenende nach zweijähriger Corona-Pause der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Das Motto lautet „Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark“. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hielt eine Rede zum Auftakt. Darin hat sie Gewalt und Anfeindungen gegen Homosexuelle scharf verurteilt. Von Köln solle an diesem Wochenende die Botschaft von Akzeptanz und Wertschätzung ausgehen.