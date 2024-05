Cologne Pride Was Sie zum Christopher Street Day in Köln wissen müssen

CSD steht für Christopher Street Day. Der Name stammt von der Christopher Street in New York. Dort gab es 1969 immer wieder Polizei-Razzien in Bars, deren Gäste hauptsächlich schwul, lesbisch oder trans waren. Als sie sich dagegen wehrten, kam es zu tagelangen Straßenschlachten. Die Bezeichnung CSD ist nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz geläufig. In englischsprachigen Ländern wird meist von Gay Pride und Pride Parades gesprochen.