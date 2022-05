Cologne Pride : Alles, was Sie zum Kölner CSD wissen müssen

Der Christopher Street Day ist Fest und Demonstration zugleich. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Nordrhein-Westfalen In diesem Jahr kehrt das CSD-Straßenfest in Köln wieder an seine Wurzeln zurück - rund um den Heumarkt wird dort im Juli drei Tage lang der Cologne Pride gefeiert. Das Highlight ist die Parade durch die Kölner Innenstadt. Wir haben alle Infos.

Was bedeutet die Abkürzung CSD?

CSD steht für Christopher Street Day. Der Name stammt von der Christopher Street in New York. Dort gab es 1969 immer wieder Polizei-Razzien in Bars, deren Gäste hauptsächlich schwul, lesbisch oder trans waren. Als sie sich dagegen wehrten, kam es zu tagelangen Straßenschlachten. Die Bezeichnung CSD ist nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz geläufig. In englischsprachigen Ländern wird meist von Gay Pride und Pride Parades gesprochen.

Wann ist der nächste CSD in Köln?

Vom 1. bis zum 3 Juli ist die Kölner Altstadt rund um den Heumarkt wieder der Mittelpunkt des CSD-Straßenfestes des Cologne Pride. Die Parade, das Highlight des Straßenfestes, findet am 3. Juli statt.

Wo startet die CSD-Parade in Köln?

Nachdem in den vergangenen Jahren, bedingt durch Corona, ein alternatives Programm zur Parade umgesetzt wurde, kehrt der CSD in diesem Jahr wieder zu seinen Wurzeln zurück - die Parade führt durch die Kölner Innenstadt. In der Mitte der Deutzer Brücke werden ab 11:30 Uhr diverse Sprecher:innen auf die Parade vorbereiten, bis es um 12 Uhr offiziell losgeht.

Die Strecke führt über die Augustinerstraße in die Gürzenichstraße zum Neumarkt. Von dort geht es die Hahnenstraße entlang zum Rudolfplatz, von dort über den Hohenzollernring, am Friesenplatz vorbei, die Magnusstraße zur Zeughausstraße entlang, bis Burgmauer und Komödienstraße ereeicht werden. Von dort geht der letzte Abschnitt zur Marzellenstraße, wo sich die Parade nach insgesamt ungefähr 3,5 Kilometern Fußmarsch auflöst. Die Veranstalter:innen weisen darauf hin, dass Zuschauende den meisten Platz auf der Magnusstraße und der Zeughausstraße finden.

Mehr Infos zur Parade gibt es hier.

Was ist das Motto beim CSD in Köln?

Der CSD steht auch 2022 unter dem Motto „Für Menschenrechte - Viele. Gemeinsam. Stark!“.

Welche Corona-Regeln gelten beim CSD in Köln?

Die Veranstalter:innen weisen darauf hin, dass es aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen noch keine genauen Auskünfte über eventuelle, von den Behörden auferlegte Auflagen und Einschränkungen gegeben werden können.

Was ist das Programm beim CSD?

Das CSD-Straßenfest findet in diesem Jahr traditionell wieder rund um den Heumarkt, auf dem Gürzenich und am Alter Markt statt. Künstler:innen und Politiker:innen nutzen dei drei Open-Air-Bühnen, um den Cologne Pride gemeinsam mit den Besucher:innen zu feiern. Auf der Hauptbühne am Heumarkt

wird das Fest am 1. Juli offiziell eröffnet. Danach ist die Bühne frei für musikalische Acts, politische Diskussionen, Vorträge und die Verleihung des Ehrenpreises des KLuST e.v.

Auch auf der etwas kleineren Bühne am Alter Markt ist das Programm gut durchmischt - (lokale) Musiker:innen wechseln sich mit Lesungen, Infovorträgen und politischen Vorträgen ab.

Am Gürzenich steht die Vodafone Dance Stage - wer auf Electro und Co. steht, ist also hier genau richtig.

Daneben wirde es Info- und Verkaufsstände geben, Imbisse und Bars sorgen für Verpflegung.

Das gesamte Programm des CSD-Straßenfestes und Infos zu allen Veranstaltungen gibt es hier.

Welche CSD finden 2021 in NRW noch statt?

CSD Bielefeld: 11. Juni

CSD Düsseldorf: 25. Juni

CSD Mönchengladbach: 17. Juli

CSD Duisburg: 30. Juli

CSD Essen: 6. August

CSD Krefeld: 13. August

CSD Münster: 27. August

CSD Dortmund: 3. September

CSD Wuppertal: 10. September

(desa)