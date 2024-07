Imer mehr Übergriffe gegen queere Menschen CSD-Demonstration in Köln – „Ihr kriegt uns nicht stumm!“

Der Kölner CSD mit 90 Festwagen und 250 Gruppen zieht derzeit durch die Innenstadt. Er gilt als einer der größten Umzüge dieser Art in Europa. Mit dem CSD wird an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und beendeten einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen.