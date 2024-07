Konzert am Samstagabend Wagen der Kaulitz-Brüder führt CSD-Parade in Köln mit an

Die Musiker Bill und Tom Kaulitz, Gründer der Band „Tokio Hotel“, gehören am Sonntag zu den prominenten Gästen der Parade zum diesjährigen Christopher-Street-Day in Köln. „Wir sind auf einem der ersten Wagen, wir fahren mit 'rum und wir werden richtig feiern“, kündigte Bill Kaulitz am Samstag im WDR-Radio an. Mit ihrer Band wollten die Kaulitz-Brüder am Samstagabend ein kostenloses Konzert auf dem Kölner Heumarkt geben.