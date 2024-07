Christopher Street Day Hunderttausende zu CSD-Wochenende in Köln erwartet

Hunderttausende Menschen werden am kommenden Wochenende in Köln zum Christopher Street Day (CSD) erwartet. Höhepunkt ist die CSD-Parade am Sonntag (21. Juli). Bei der Demonstration wollen rund 250 Gruppen mit etwa 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Innenstadt ziehen. Die Veranstalter erwarten wie in den vergangenen Jahren mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.