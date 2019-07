CSD in Köln : „Cologne Pride“ feiert 50 Jahre Engagement mit dreitägigem Fest

Foto: dpa/Henning Kaiser 21 Bilder Köln feiert den Christopher Street Day 2018.

Köln Drei Tage lang wird in Köln am Wochenende rund um den „Christopher Street Day“ gefeiert. Höhepunkt wird die Parade am Sonntag mit bis zu 800.000 Zuschauern.

Mit einem mehrtägigen Straßenfest und einem Bühnenprogramm feiern in Köln Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender von Freitag bis Sonntag Selbstbewusstsein und Lebensfreude.

Höhepunkt des Festivals „Cologne Pride“, das in diesem Jahr unter dem Motto „50 Years of Pride - Viele. Gemeinsam. Stark!“ stattfindet, ist eine Demonstration für Gleichberechtigung und Akzeptanz am Sonntag zum Christopher Street Day, wie die Veranstalter ankündigten. Zu dem bunten Umzug mit Tausenden Teilnehmern durch die Innenstadt werden nach Angaben der Stadt Köln rund 800.000 Zuschauer erwartet.

(top/epd)