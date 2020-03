Corona-Krise : Köln schließt ab Dienstag alle Gaststätten und Restaurants

Köln Die Stadt Köln ergreift drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus: Ab Dienstag, 17. März, sind alle Restaurants und Gaststätten geschlossen.

Köln gehört mit laut NRW-Gesundheitsministerium (Stand Montagnachmittag) 274 bestätigen Infektionen zu den am meisten betroffenen Regionen in NRW. Am Mittag war zudem bekannt geworden, dass sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) in häuslicher Quarantäne befindet.