Verschärfung der Corona-Regeln : Auch Köln führt Sperrstunde ab 1 Uhr nachts ein

In Köln dürfen Kneipen und Bars ab sofort nur noch bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Die Stadt Köln setzt die Vorgaben der Landesregierung um. Nachdem in Düsseldorf bereits eine Sperrstunde gilt, ist das Nachtleben in den Metropolen am Rhein nun in weiten Teilen massiv eingeschränkt. Köln liegt weit jenseits der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Köln gilt ab Mittwoch für die Gastronomie bis auf weiteres eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Das sagte am Dienstag eine Sprecherin der Stadt. Die NRW-Landesregierung hatte am Montag einen Erlass für alle Kommunen herausgegeben, der die Corona-Maßnahmen im Land vereinheitlichen soll.

Ab der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen sollen die Kommunen auch Sperrstunden verhängen. Köln liegt weit über dieser Marke.

(dpa/th)