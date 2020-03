Coronavirus in Köln : 49-jährige Infizierte stirbt an Herzversagen

Köln In Köln gibt es eine weiteren Todesfall. Eine 49-jährige Frau starb nach der Infektion mit dem Coronavirus. Sie litt an einer Grunderkrankung.

Die Stadt Köln meldet ihren zweiten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine an Covid-19 erkrankte Patientin starb am Freitag an Herzversagen. Die Patientin litt am Down-Syndrom sowie an weiteren Grunderkrankungen, berichtet die Stadt. Sie war demnach Bewohnerin einer Wohngruppe von Menschen mit Behinderung.