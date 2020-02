Corona-Panik in Köln : Asia-Supermarktmitarbeiter fühlen sich von Kundin diskriminiert

Köln In Köln soll eine Kundin in einem Asia-Supermarkt ihre Tochter vor der Ansteckung mit dem Coronavirus gewarnt haben. Der Betreiber und die Mitarbeiter des Ladens fühlen sich unter Generalverdacht gestellt.

In einem Post auf seiner Facebook-Seite hatte Yen Souw Tain, Geschäftsführer des Asia-Supermarktes Heng Long an der Aachener Straße in Köln, seiner Verärgerung am Wochenende Luft gemacht. Darin berichtet er von einem Vorfall, der sich offenbar in der vergangenen Woche zugetragen hat. Eine Mutter soll mit ihrer Tochter das Geschäft betreten haben, um etwas einzukaufen. Sie forderte das kleine Mädchen auf, sich den Schal als Atemschutz über Mund und Nase zu ziehen - offenbar aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Als die Tochter daraufhin fragte, ob „hier alle Chinesen krank“ seien, habe die Mutter nicht reagiert.