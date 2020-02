NRW-Gesundheitssystem „gut vorbereitet“ : Kölner Eisenwarenmesse wird wegen Coronavirus verschoben

Köln Wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus ist die anstehende Eisenwarenmesse in Köln verschoben worden. Laut Gesundheitsminister Laumann muss auch in NRW mit einem Ausbruch des Corona-Virus gerechnet werden.

Statt Anfang März soll die Messe im Februar 2021 stattfinden, wie die Kölner Messe am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten bereits namhafte Aussteller wie das Befestigungstechnik-Unternehmen Fischer und der Werkzeughersteller Gedore ihr Kommen abgesagt. Nach Messe-Angaben waren ursprünglich etwa 3000 Aussteller in Köln erwartet worden, darunter rund 1200 Aussteller aus China.

Auch in Frankfurt entschied man wegen des sich ausbreitenden neuen Coronavirus, eine Veranstaltung zu verschieben: Die zunächst vom 8. bis zum 13. März geplante Messe für Licht und Gebäudetechnik „Light + Building“ finde nun zwischen Mitte und Ende September 2020 statt.

Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) muss auch in Nordrhein-Westfalen mit einem Ausbruch des Corona-Virus gerechnet werden. Das Gesundheitssystem im Land sei aber gut auf den Virus vorbereitet, teilte Laumann am Dienstag in Düsseldorf mit.