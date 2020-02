Coronavirus : Kölner Verdachtsfall bestätigt sich nicht

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Köln Ein Mann aus Holweide hatte nach der Rückkehr von einer Italien-Reise nach Köln über Fieber geklagt. Der Verdacht auf das Coronavirus hat sich nicht erhärtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann hatte sich am Rosenmontag zur labormedizinischen Abklärung der Krankheitssymptome in stationäre ärztliche Behandlung begeben, wie die Stadt Köln mitteilte. Die labormedizinische Untersuchung hat ergeben, dass der Mann weder an Corona noch an Influenza erkrankt ist. Der Patient war vor wenigen Tagen aus Italien durch die Lombardei (Bergamo und Mailand) gereist und klagte über Fieber.

Die Stadt Köln ist auf das mögliche Auftreten des neuartigen Coronavirus vorbereitet, wie es in der Mitteilung heißt. Das Kölner Gesundheitsamt orientiert sich dabei an den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und am Pandemieplan.

Bestätigt sich das Coronavirus bei einem Patienten, wird die betroffene Person in speziellen Kölner Kliniken isoliert und diagnostisch abgeklärt. Zwei weitere Fälle von besorgten Personen, die fürchteten, an Corona erkrankt zu sein und sich im Januar in Kölner Kliniken vorgestellt hatten, hatten sich ebenfalls nicht bestätigt.

Als Verdachtsfälle gelten Personen mit entsprechenden Atemwegs-Symptomen, die entweder Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten oder sich in den letzten 14 Tagen vor Auftreten der Beschwerden in Wuhan aufgehalten haben.

Seit dem 8. Dezember 2019 sind in Wuhan, der Hauptstadt der zentral-chinesischen Provinz Hubei, vermehrt Fälle aufgetreten. Als ursprüngliche Ansteckungsquelle werden Tiermärkte vermutet. Das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen Reisen nach China ab und empfiehlt, diese zu verschieben.

Das Robert Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein.

Bislang sind in Deutschland nur wenige bestätigte Infektionsfälle mit dem neuen Virus aufgetreten. Alle standen im Zusammenhang mit einem einzigen Infektionsgeschehen (Infektionscluster) bei einer Firma in Bayern, oder es waren Fälle bei den deutschen Staatsbürgern, die Anfang Februar 2020 aus Wuhan ausgeflogen worden waren. Fast alle Patienten sind bereits genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

(hsr)