Neue Corona-Regelungen : Kölner Karneval plant für Session 2022 mit voller Kapazität

Köln Für die neue Session rechnet das Festkomitee Kölner Karneval bei Veranstaltungen wieder mit vollem Publikum – eine Beschränkung sei durch die neue Corona-Schutzverordnung nicht mehr gegeben.

Das Festkomitee Kölner Karneval will angesichts der neuen Corona-Vorgaben in NRW mit Volldampf in die neue Session gehen. „Es wird keine Reduzierung in Sachen Publikum mehr geben, wir planen mit voller Kapazität“, sagte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn dem Kölner „Express“. „Die Musik hören, gemeinsam schunkeln. Das hat den Menschen gefehlt“, sagte er. „Wir können abschalten vom Alltag und die Sorgen vergessen. Von daher glaube ich schon, dass es die schönste Session werden kann, die wir in unserer Zeit erleben werden.“