Gastronomie, Schulen, Sport : Stufe 2 erreicht - in Köln gibt es jetzt weitere Lockerungen

Köln Seit Sonntag gilt in Köln die Inzidenzstufe 2 - unter anderem darf man ohne negativen Corona-Test wieder die Außengastronomie besuchen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 18,3. Das sind die Regeln und Lockerungen im Überblick.

In Nordrhein-Westfalen gelten weitere Öffnungsschritte, sie ergänzen die Lockerungen, die in der Coronaschutzverordnung vom vorgesehen sind. Es gilt ein Stufenplan mit Öffnungsschritten für die Landkreise und kreisfreien Städten ohne Notbremse, also mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Gelockert wird in drei Stufen, abhängig von der Inzidenz: Stufe 3 greift bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100, Stufe 2 bei Werten von 35 bis 50 und Stufe 1 bei einer Inzidenz unter 35.