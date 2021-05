Gastronomie, Schulen, Sport : Inzidenz sinkt auf 40,1 - Diese Lockerungen gelten ab Montag in Köln

Passanten gehen in der Innenstadt Kölns durch die Geschäftsstrasse Hohe Strasse. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Am Montag liegt der Inzidenzwert in Köln bei 40,1 und damit den siebten Tag in Folge unter 100. Nach dem Wochenende wird ab Montag gelockert. Diese Regeln gelten derzeit.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat weitere Öffnungsschritte angekündigt, die seit Freitag gelten. Sie ergänzen die Lockerungen, die in der Coronaschutzverordnung vom 15. Mai vorgesehen wurden. Seit Freitag gilt ein Stufenplan mit Öffnungsschritten für die Landkreise und kreisfreien Städten ohne Notbremse, also mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Gelockert wird in drei Stufen, abhängig von der Inzidenz: Stufe 3 greift bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100, Stufe 2 bei Werten von 35 bis 50 und Stufe 1 bei einer Inzidenz unter 35.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Inzidenzwert für Köln am Montag bei 40,1. Er liegt damit seit mehr als fünf Werktagen in Folge unter 100. Damit fällt am Montag (31. Mai) die Bundesnotbremse. Ab 0 Uhr gibt es Lockerungen nach dem Stufenplan der Landesregierung.

Was aktuell in Köln gilt:

Gastronomie Da der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt, darf die Außengastronomie öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass Gäste ein negatives Schnelltestergebnis, eine Impfung oder eine überstandene Infektion nachweisen können und einen Platz vorab buchen. Speisen und Getränke dürfen von nun an auch im Umkreis von 50 Metern um die Verkaufsstelle verzehrt werden. Das war vorher verboten. Zuvor hatten in Köln wegen der vergleichsweise hohen Corona-Zahlen noch alle Restaurants, Bars und Imbisse noch geschlossen. Erlaubt war nur der Außer-Haus-Verkauf. Die Innengastronomie darf allerdings erst ab einer Inzidenz von unter 50 öffnen.

Ausgangssperre Die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gilt nicht mehr. Die Regel, dass das Haus/die Wohnung/der private Bereich in dieser Zeit nur in Ausnahmefällen verlassen werden darf, fällt somit weg.

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gilt nicht mehr. Die Regel, dass das Haus/die Wohnung/der private Bereich in dieser Zeit nur in Ausnahmefällen verlassen werden darf, fällt somit weg. Schulen/Kitas In Kitas gilt der eingeschränkte Regelbetrieb und Schulen arbeiten nach dem Prinzip des Wechselunterrichts. Abschlussklassen sind davon allerdings ausgenommen. Für Kitas bedeutet das, dass die Betreuung in festen Gruppen und mit wöchentlich reduzierter Stundenzahl stattfindet. Die Kürzung der Betreuungszeiten wirkt sich nicht auf die Kindertagespflege aus. Ab dem 7. Juni sollen die Kitas in NRW zum Regelbetrieb mit vollem Betreuungsumfang zurückkehren. Schulen sollen ab dem 31. Mai in den Präsenzunterricht zurückkehren. Bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 ist auch in der außerschulischen Bildung wieder Präsenzunterricht möglich.

Im öffentlichen Raum dürfen sich mit dem Wegfall der Bundesnotbremse wieder mehr Menschen begegnen. Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt. Zuvor konnte im öffentlichen Raum lediglich ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammenkommen. Tourismus Weil die Fallzahlen stabil unter 50 liegen, können Hotels und andere Berherbergungsbetriebe zumindest teilweise öffnen. Sogenannte autarke Übernachtungen – also Ferienwohnungen, Camping oder Wohnmobile – sind mit einem negativen Corona-Test möglich. Hotels dürfen ohne Kapazitätsbegrenzung auch für private Übernachtungen mit Frühstück öffnen.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(c-st/chal/bsch/mba/jlu)