Gastronomie, Schulen, Sport : Stufe 1 in Sicht - diese Lockerungen gelten in Köln ab Freitag

Stufe 1 in Sicht - diese Lockerungen gelten in Köln ab Freitag

Köln Ab Freitag, 11. Juni, gilt in Köln die Inzidenzstufe 1. Damit werden weitere Lockerungen möglich - etwa für Gastronomie, Clubs und private Feiern. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 20,2. Das sind die Regeln und Lockerungen im Überblick.

In Nordrhein-Westfalen sind weitere Öffnungsschritte möglich, sie ergänzen die Lockerungen, die in der Coronaschutzverordnung vorgesehen sind. Es gilt ein Stufenplan mit Öffnungsschritten für die Landkreise und kreisfreien Städten ohne Notbremse, also mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Gelockert wird in drei Stufen, abhängig von der Inzidenz: Stufe 3 greift bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100, Stufe 2 bei Werten von 35 bis 50 und Stufe 1 bei einer Inzidenz unter 35.