Gastronomie, Schulen, Sport : Inzidenz auf 31,1 gesunken - diese Regeln gelten in Köln

Köln Zu Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln auf 31,1 gesunken. Erste Lockerungen sind bereits in Kraft getreten. Diese Regeln gelten derzeit.

In Nordrhein-Westfalen gelten weitere Öffnungsschritte, sie ergänzen die Lockerungen, die in der Coronaschutzverordnung vom vorgesehen sind. Es gilt ein Stufenplan mit Öffnungsschritten für die Landkreise und kreisfreien Städten ohne Notbremse, also mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Gelockert wird in drei Stufen, abhängig von der Inzidenz: Stufe 3 greift bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100, Stufe 2 bei Werten von 35 bis 50 und Stufe 1 bei einer Inzidenz unter 35.