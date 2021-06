Gastronomie, Schulen, Sport : Stufe 1 erreicht - diese Corona-Regeln gelten jetzt in Köln

Köln Seit Freitag, 11. Juni, gilt in Köln die Inzidenzstufe 1. Damit werden weitere Lockerungen möglich - etwa für Gastronomie, Clubs und private Feiern. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 21,3. Das sind die Regeln und Lockerungen im Überblick.

In Nordrhein-Westfalen sind weitere Öffnungsschritte möglich, sie ergänzen die Lockerungen, die in der Coronaschutzverordnung vorgesehen sind. Es gilt ein Stufenplan mit Öffnungsschritten für die Landkreise und kreisfreien Städten ohne Notbremse, also mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Gelockert wird in drei Stufen, abhängig von der Inzidenz: Stufe 3 greift bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100, Stufe 2 bei Werten von 35 bis 50 und Stufe 1 bei einer Inzidenz unter 35.

Besonderheiten in Köln: Trotz niedriger Sieben-Tage-Inzidenz müssen in Fußgängerzonen in Köln weiterhin medizinische Masken getragen werden. Der Krisenstab habe bei seiner Sitzung am Freitag beschlossen, dass im öffentlichen Raum, wo kein ausreichender Abstand gewährleistet werden könne, weiterhin Maskenpflicht herrschen solle, sagte Krisenstabsleiterin Andrea Blome. Das gelte auch für Spielplätze - dieser Punkt war in der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ausdrücklich gestrichen worden. „Wir haben für unsere ab Montag geltende neue Allgemeinverfügung keine Änderungen hinsichtlich unserer derzeitigen Maskenregelungen vorgesehen“, sagte Blome. Nach wie vor müssten in der Öffentlichkeit in Köln FFP2- oder OP-Masken getragen werden, Alltagsmasken reichten nicht aus. Auch das Verweil- und Alkoholkonsumverbot an bestimmten Hotspots bleibe vorläufig bestehen.