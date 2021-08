Gastronomie, Schulen, Sport : Stufe 2 – diese Corona-Regeln gelten in Köln

Stufe 2 – diese Corona-Regeln gelten in Köln

Passanten gehen in der Innenstadt Kölns durch die Geschäftsstrasse Hohe Strasse. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln gilt inzwischen die Inzidenzstufe 2. Damit gibt es neue Einschränkungen – etwa für Gastronomie, Clubs und private Feiern. Das sind die Regeln und Lockerungen im Überblick.

Mit der steigenden Zahl von Neuinfektionen greifen in weiteren Regionen von Nordrhein-Westfalen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus – beispielsweise in der Innengastronomie. Nach einer Übersicht des Gesundheitsministeriums gilt die Regionalstufe 2 ab Freitag, 13. August, in dann insgesamt acht der landesweit 53 Kreise und kreisfreien Städte – darunter auch Köln. Für sehr viele weitere Kreise und kreisfreie Städte zeichnet sich diese Hochstufung ab, sofern nicht das Land zuvor die Regeln ändert.