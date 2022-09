Urteil in Köln : Land NRW darf Corona-Soforthilfen nicht zurückfordern

Köln/Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen darf die im Frühjahr 2020 ausgezahlten Corona-Soforthilfen nicht zurückfordern. Das hat das Verwaltungsgericht Köln am Freitag in sechs Urteilen entschieden.

Hintergrund des Rechtsstreits ist das Förderprogramm „NRW-Soforthilfe 2020“, das das Land aufgelegt hatte, um kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständigen in der Corona-Krise zu helfen. Es bewilligte pauschale Zuwendungen in Höhe von 9.000 Euro an in Not geratene Betriebe, darunter auch an die sechs Kläger. Gegen die Urteile des Verwaltungsgerichtes Köln kann das Land NRW Berufungen einlegen. Über diese würde das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster entscheiden.