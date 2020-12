Corona-Alternative zu Feuerwerk : Kölner sollen an Silvester Licht an und aus machen

Das Silvester-Feuerwerk in Köln im Jahr 2019 (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln Trotz des Böllerverkaufsverbot soll es in Köln an Silvester eine Art Feuerwerk geben: Unter dem Motto: „Licht an. Jahr aus“ sollen die Menschen um Mitternacht für fünf Minuten zu Hause das Licht immer wieder an und ausmachen.

Die Stadt spricht vom „größten Lichtfeuerwerk der Welt“. Am Freitag wurde die Werbe-Kampagne für die Aktion gestartet.

„Kölle strahlt von drinnen – ganz ohne Raketen und Böller, ganz leise. Denn jeder bleibt dabei in seinem eigenen Zuhause und verzichtet auf das Böllern draußen“, erklärte die Stadt in einer Mitteilung. „Pünktlich um 0 Uhr zum Jahreswechsel werden die Lichter der Kölner Haushalte angeschaltet, die Lichter sollen für fünf Minuten hin und wieder aufleuchten. Die Stadt wird damit zum Leuchten gebracht.“

Macht mit beim #Köln|er #Silvesterfenster! Wir wollen das neue Jahr mit einem bunten Lichterfeuerwerk aus unseren Wohnungen heraus begrüßen. 🥳 Beklebt, behängt oder bemalt euer Fenster - um 0 Uhr lassen wir die Lichter immer wieder aufleuchten! ❤️💙🧡💚 https://t.co/7JDAgdCM35 pic.twitter.com/zda8frDaSt — Stadt Köln (@Koeln) December 18, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Kölnerinnen und Kölner sollen laut Stadt über Plakate, Anzeigen, Online-Werbung und Social Media dazu aufgerufen werden, zudem ihre Fenster bunt zu bekleben oder zu bemalen.

Auf einer Internetseite sowie über Social Media unter dem Hashtag #silvesterfenster wird die Aktion ab Freitag erklärt.

(mba/dpa)