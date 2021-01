Erzieher und Kinder betroffen : Fünf Fälle von britischer Corona-Mutation in Kölner Kita

Köln In Köln sind einem Medienbericht zufolge fünf Fälle der britischen Corona-Variante in einer Kita aufgetreten. Zuvor war ein Elternteil positiv auf die Variante getestet worden.

Alle Kontaktpersonen wurden laut Bericht frühzeitig isoliert. Mittlerweile liege der letzte nachgewiesene Fall 14 Tage zurück. Ein weiterer Ausbruch der hoch ansteckenden Virusvariante in einer Kita war am Mittwoch in Freiburg nachgewiesen worden. Die Entscheidung über die Öffnung von Kitas und Grundschulen wurde in Baden-Württemberg deswegen verschoben.