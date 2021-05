2000 Impfdosen : Corona-Impfaktion in Kölner Zentralmoschee am Wochenende

Corona-Impfaktion in Kölner Zentralmoschee am Wochenende

Köln Mit der Impfaktion in der Kölner Moschee sollen Menschen erreicht werden, die bisher vielleicht weniger Vertrauen in die Impfung hatten. Das Angebot sei aber nicht nur auf Mitglieder der muslimischen Gemeinde beschränkt.

In der Kölner Ditib-Zentralmoschee können sich Bürger an diesem Wochenende gegen das Coronavirus impfen lassen. „Wir hoffen damit Menschen zu erreichen, die bisher vielleicht nicht so viel Vertrauen in die Impfungen hatten“, sagte die Kölner Impfärztin Nora Bertenburg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.