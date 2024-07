Cologne Pride 2024 Kölner CSD-Wochenende beginnt mit Straßenfest

In Köln beginnt am Freitag ein großes Straßenfest zum Christopher Street Day (CSD). An drei Tagen gibt es in der Altstadt auf mehreren Bühnen ein buntes Programm mit Musik und politischen Talks. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Höhepunkt ist die CSD-Parade am Sonntag (21. Juli). Dabei wollen rund 250 Gruppen mit etwa 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Innenstadt ziehen.