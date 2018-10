Christian Huber veröffentlicht neues Weihnachtsbuch

Köln Der Autor Christian Huber hat irgendwann angefangen, Alltägliches zu twittern - und damit einen Nerv getroffen. Mehr als 40.000 Follower und Jan Böhmermann wurden auf ihn aufmerksam. Nun erscheint sein drittes Buch.

Mit 280 Zeichen lassen sich lustige Mini-Geschichten erzählen. Etwa diese hier: „Hi, ich heiße Christian, stehe mit Wischtüchern im Fitnessstudio und habe vielleicht gerade meine Trinkflasche in die Mülltonne geworfen.“ Oder die nach der denkwürdigen Pressekonferenz der FC-Bayern-Führung: „Sorry, falls Whatsapp gleich abstürzt. Ich bin in meinem Freundeskreis der einzige Bayernfan und bekomme gerade 7000 Häme-Nachrichten.“

Christian Huber twittert als „Pokerbeats“ Quatsch ins Netz, wie er sagt. Der Unsinn funktioniert hervorragend - Huber hat auf Twitter inzwischen fast 43.000 Follower. Vermutlich mögen die an ihm, dass seine kleinen Alltagsgeschichten nicht weit entfernt sind von ihren eigenen Leben. Einkaufen im Discounter, Warten auf die S-Bahn, weiße Wäsche waschen wollen – aber nie mehr als vier Teile zusammenkriegen. Er erzählt mit seinen Tweets „Geschichten, ohne sie zu zeigen“, wie er sagt. Kurzfilme im Kopf. Gelernt hat er das bei einem Radiosender in Regensburg bei seiner Ausbildung zum Werbetexter und Radioproduzent. Auf seinem Twitter-Account erzählt er aber nicht nur Geschichtchen. Zwischendurch setzt er auch Gedanken ab wie: „Cascada und Zafira. Opel nennt seine Autos wie Eltern in Hürth ihre Kinder.“