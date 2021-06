Unterstützt von Carolin Kebekus : Verein zur Umwidmung der Kirchensteuer wird in Köln gegründet

Verein zur Umwidmung der Kirchensteuer wird in Köln gegründet

Die Spitzen des Kölner Doms am Abendhimmel: Fast 50.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen aus der katholischen Kirche ausgetreten. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Zur Umwidmung der Kirchensteuer soll an diesem Montagabend in Köln der Verein „Umsteuern! Robin Sisterhood“ gegründet werden. Die Organisatoren wollen Menschen dazu aufrufen, für einen guten Zweck zu spenden. Komikerin Carolin Kebekus unterstützt den Verein.

„Wir wollen Leute, die jetzt massenweise aus der Kirche austreten, dazu animieren, das Geld nicht einfach versacken zu lassen, sondern konkret zu spenden“, sagte Mitbegründerin Maria Mesrian von der Reformbewegung Maria 2.0 am Montag. Der Verein richte sich aber auch an Menschen, die noch Mitglied in der Kirche seien und zusätzlich für einen guten Zweck spenden wollten.