c/o-pop-Festivalauftakt in Köln: Chaos bei Taschenrückgabe im Tanzbrunnen

c/o-pop-Eröffnungskonzert in Köln : Polizei hilft bei Taschenrückgabe per Lautsprecher-Durchsage

Die Beginner mit Jan Delay (l.) und Dennis Lisk beim Musikfestival c/o pop im Tanzbrunnen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln in bester Stimmung feierten Fans am Mittwochabend den Beginn des c/o-pop-Festivals am Kölner Tanzbrunnen. Danach gab es Schwierigkeiten bei der Taschenrückgabe - und die Polizei rückte zur Beruhigung der genervten Besucher an.

Mit einem Konzert der Hamburger Hip-Hop-Band Beginner und Samy Deluxe ist am Mittwochabend das 15. c/o-pop-Festival am Kölner Tanzbrunnen eröffnet worden.

Die Musiker tanzten auf der Bühne im Regen - Hunderte Fans standen nach dem Konzert ab 22 Uhr mittendrin und warteten an einem Zelt auf die Rückgabe ihrer Taschen. Die war offenbar schlecht organisiert.

„Die Taschen waren chaotisch sortiert, die Leute kamen einfach nicht zu ihren Sachen“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Polizei rückte an, Beamte versuchten die genervten Konzertbesucher über Lautsprecher aus den Streifenwagen heraus zu beruhigen. „Die Nummern werden durchgerufen“, hieß es.

Letztlich verließen viele den Tanzbrunnen nach langem Warten ohne ihre Taschen. Der Festival-Veranstalter entschuldigte sich auf Facebook. Man werde klären, wie es zu der „unschönen Konstellation“ kommen konnte. Alle Taschen seien sicher und trocken und könnten am heutigen Donnerstag bis 20 Uhr im Theater am Tanzbrunnen abgeholt werden.

(hsr)