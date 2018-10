Bus-Unfall im Tessin: Ermittler ordnen technisches Gutachten an

Sigirino Sie waren auf dem Weg zu einer Wallfahrt in Italien, dann prallte ihr Bus im Tessin gegen einen Signalpfosten - eine junge Frau starb. Am Montag soll ein Großteil der Köln-Brühler Reisegruppe nach Hause zurück kehren.

Nach dem tödlichen Unfall eines mit jungen Leuten besetzten Kölner Reisebusses in der Schweiz wird der Großteil der Gruppe am Montag in Deutschland zurück erwartet. Bei dem Unglück war eine 27-Jährige ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, unter ihnen der Fahrer. Der Reisebus war auf der Autobahn im Tessin gegen den Pfosten einer Verkehrsschildanlage gekracht.

Die 25-köpfige Reisegruppe war auf dem Weg nach Assisi in Italien. Sie war am späten Samstagabend in Köln gestartet, der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen in der Schweiz. Mehrere Menschen wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt. Zur Gruppe gehörte eine Schülergruppe aus dem Erzbischöflichen Gymnasium St. Ursula in Brühl und eine Gruppe aus dem katholischen Kirchenverband Kreuz-Köln-Nord. „Voll Trauer und in tiefer Bestürzung geben wir den Tod von Elisa bekannt“, teilt der Verband mit. Die 27-Jährige habe „mit ihrer Ausstrahlung und ihrem sonnigen Gemüt auch dieses Jahr diese Wallfahrt in ihrer fröhlichen und praktischen Art unterstützt.“ Hilfskräfte seien nach dem Unfall zwar sofort da gewesen, „sie kamen aber für Elisa zu spät.“