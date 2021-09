Wahl 2021 in Köln : So sehen die Wahlergebnisse für den Stadtteil Weiden aus

So sehen die Wahlergebnisse für den Stadtteil Weiden aus

Wahl 2021 in Köln

12.355 Menschen im Stadtteil Weiden waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Stadtteil. Wer hat wie viele Erststimmen geholt? Welche ist die stärkste Partei? Hier gibt es die Antworten.

Die Stimmen im zu Köln gehörenden Stadtteil Weiden sind ausgezählt. Wer hat gewonnen? Wie hoch war die Wahlbeteiligung? Wie viele Stimmen sind ungültig? Und wie viele Bürger sind in diesem Stadtteil überhaupt stimmberechtigt? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in diesem Text. Außerdem finden sich weiter unten die genauen Wahlergebnisse nach Parteien sowie ein Vergleich mit dem Ergebnis der vorangegangenen Bundestagswahl 2017.

Zur Bundestagswahl in Deutschland ist wahlberechtigt, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft hat, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnt und nicht aus besonderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.