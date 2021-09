Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Köln wissen müssen

Köln Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Wer tritt in Köln an? Wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Köln?

Wann öffnen die Wahllokale in Köln?

Wie finde ich das richtige Wahllokal in Köln?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wie und wo kann man Briefwahl in Köln beantragen?

Die Briefwahl kann auf verschiedenen Wegen beantragt werden: per Post mit dem Formular, das sich im unteren Teil der Wahlbenachrichtigung befindet (Wahlscheinantrag), online, per formlosen Brief an das Wahlamt der Stadt Köln (Dillenburger Straße 68-70, 51105 Köln), per Fax an 221-21922, per E-Mail oder per QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Beantragte Briefwahlunterlagen werden ab 23. August verschickt.