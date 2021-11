Streit um Doppelgängerin auf Plakat : Schlechte Chancen für Tina Turner nach erster Einschätzung des Senats

Tourneeveranstalter Oliver Forster steht vor dem Bundesgerichtshof mit eine umstrittenen Plakat der Show ·“Simply The Best - Die Tina Turner Story“·, auf dem die Doppelgängerin Coco Fletcher abgebildet ist. Foto: dpa/Uli Deck

Köln/Karlsruhe Im Streit um Werbeplakate für eine sogenannte Tribute-Show stehen die Chancen für Sängerin Tina Turner auch vor dem Bundesgerichtshof schlecht. In einer ersten Einschätzung neige der Senat dazu, das Urteil des Oberlandesgerichts Köln für richtig zu erachten.

Das sagte der Vorsitzende Richter Thomas Koch am Donnerstag in Karlsruhe. Dieses hatte zugunsten des bayerischen Tourveranstalters entschieden, der die Show „Simply The Best - Die Tina Turner Story“ produziert.