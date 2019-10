Mit Eisenstange und Elektroschocker : Brutaler Angriff auf Goldhändler in Köln – Opfer schwer verletzt

Köln Bei einem Angriff auf der Straße sind zwei Goldhändler in Köln-Ostheim schwer verletzt worden. Die Räuber warteten, bis die Männer mit einem Rucksack voller Gold aus dem Auto stiegen, und schlugen dann brutal zu.

In der Nacht zu Mittwoch haben drei vermummte Männer zwei Goldhändler in Köln-Ostheim zusammengeschlagen und ausgeraubt. Gegen 0.30 Uhr kehrten die beiden Geschäftsleute in ihrem Mercedes von einer deutschlandweiten Rundreise zu diversen Juwelieren nach Hause zurück. In dem Moment, als sie auf der Frankfurter Straße ausstiegen und einen Rucksack mit mehreren Kilogramm Goldschmuck aus dem Kofferraum holten, schlugen die Täter zu.