Leichenfund in Köln : Mann nach Flucht vor Polizei tot im Rhein entdeckt

Leichenfund in Köln

Köln/Brohl-Lützing Nach seiner Flucht vor der Polizei in Rheinland-Pfalz ist ein Mann tot aus dem Rhein in Köln geborgen worden. Die Polizei hatte den Mann verfolgt, weil er ein Auto aufgebrochen und einen Unfall verursacht haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den Mann, der wenige Tage zuvor im Kreis Ahrweiler vor der Polizei geflüchtet und dabei in den Rhein gesprungen war. Den Angaben zufolge war der Mann zuvor beim Aufbrechen eines fremden Autos beobachtet worden. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte die Polizei über den mutmaßlichen Diebstahl informiert. Daraufhin war der Verdächtige am Freitag mit einem Auto vor der Polizei geflohen.