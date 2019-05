Tod nach Krebserkrankung : Kölsch-Band Brings trauert um Crewmitglied „Jamba“

Köln Die Musiker von Brings trauern um eines ihrer Crew-Mitglieder: Daniel Schulz, genannt „Jamba“, ist im Alter von 30 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.

Am späten Mittwochabend haben die Kölsch-Rocker die Nachricht über den Tod ihres langjährigen Crew-Mitglieds auf Facebook veröffentlicht. Dazu schrieben sie: „Richtig tot bist du nicht, wenn ich will, seh’ ich dein Gesicht. Du wirst immer einen Platz auf unser Bühne haben. In tiefer Trauer - deine Brings Familie!“