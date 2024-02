„Karneval ist Politik pur“ Kölner „Brings“-Bandleader lehnt Auftritte bei AfD-Sympathisanten ab

Ein Vorbild für den politischen Karneval sieht Peter Brings im Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly, der in diesem Jahr wieder einen Toleranzwagen der Religionen unter dem Motto „Wat et nit all jöwt... (Was es nicht alles gibt)“ gestaltet. „Dessen Mottowagen sind das Beste, was es an Politiksatire am Rosenmontag gibt. Davon kann Köln nur lernen“, sagte der Musiker.