Feuerwehreinsatz in Köln : Mann bei Feuer in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Mann bei Feuer in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Feuerwehreinsatz in Köln

Köln Im Kölner Stadtteil Nippes hat es in der Nacht zu Montag in einem Mehrfamiilienhaus ein Feuer gegeben. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Details zur Brandursache stehen noch aus.

Im Stadtteil Nippes in Köln ist in der Nacht zum Montag ein Mann bei einem Brand schwer verletzt worden. Das Feuer war im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.