10.000 Anwohner betroffen : Bombentschärfung in Köln-Poll dauert wohl bis in die Nacht

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln In Köln-Poll ist am Mittwoch ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 20 Zentner schwere Bombe sollte noch in der Nacht entschärft werden. Zuvor müssen rund 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auch die A4 wird gesperrt.

Die Weltkriegsbombe wurde auf einem Grundstück an der Siegburger Straße 504 im Kölner Stadtteil Poll gefunden. Der Fundort liegt in der Nähe der A4. Die Bombe sollte schnell entschärft werden. Ein genauer Zeitpunkt war aber auch gegen 22 Uhr am Mittwochabend noch nicht bekannt.

Um kurz nach 17 Uhr teilte die Stadt auf Twitter mit, dass die Straßen innerhalb des Evakuierungsradius in Kürze gesperrt werden. Am Abend gegen 20 Uhr teilte die Stadt auf Twitter mit, dass sich der Einsatz als zäh gestalte.

Nach Angaben der Stadt ist eine Evakuierung in einem Umkreis von einem Kilometer rund um den Fundort erforderlich. Betroffen sind dadurch rund 10.000 Anwohner, unter anderem auch aus Seniorenheimen und Flüchtlingsunterkünften. Anlaufpunkt für Evakuierte ist die Mudra-Kaserne an der Kölner Straße 262. Um 20 Uhr waren dort etwa 250 Menschen untergebracht. Die Bundeswehr machte dort deshalb noch eine zweite Halle auf, weil viele kranke und alte Menschen aus ihren Wohnungen transportiert werden mussten.

Der Ordnungs- und Verkehrsdienst der Stadt Köln war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Auch das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei, die Feuerwehr und die Bundeswehr unterstützen die Aktion.



Durch die Nähe zum Bomben-Fundort ist auch die A4 von der Evakuierung betroffen: Die Autobahn wird am Abend zwischen Vingst und Köln-Süd gesperrt, der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Die Abfahrt der A559 auf die A4 wurde bereits zuvor gesperrt.

Linie 7 * Bombenfund im Bereich der (H) Siegburger Str. * Linie 7 mit dem eigentlichen Ziel (H) Zündorf fährt ab der (H) Deutzer Freiheit weiter zur (H) Ostheim * Durch die polizeiliche Sperrung der Siegburger Str. ist kein Bahnverkehr zwischen den (H)... https://t.co/kw25cJWNa8 — KVB AG (Infokanal) (@KVB_Info) 28. November 2018

Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) teilten mit, dass die Stadtbahn-Linie 7 wegen des Bombenfundes aktuell nicht mehr nach Zündorf fährt, sondern umgeleitet wird. Auch die Güterstrecke, die zur Südbrücke führt, ist betroffen. Die Buslinie 159 fährt nur bis zur Haltestelle Taubenholzweg. Die KVB bitten Pendler, sich online zu informieren.

Das Bürgertelefon ist bis 20.30 Uhr unter der Rufnummer 0221 2210 erreichbar. Danach können sich Bürger über die Service-Hotline des Ordnungs- und Verkehrsdienstes unter 0221 221 32000 informieren.

(mba)