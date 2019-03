Entschärfung aus technischen Gründen nicht möglich : Weltkriegsbombe in Köln wird am Donnerstag kontrolliert gesprengt

Köln In Köln ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie sollte am späten Nachmittag entschärft werden, was aus technischen Gründen scheiterte. Jetzt soll sie am Donnerstag kontrolliert gesprengt werden.

Bei Sondierungsarbeiten an der Hansestraße im Kölner Stadtteil Porz ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um eine Fünf-Zentner-Bombe amerikanischer Bauart mit einem Heck- und Kopfaufschlagszünder.

Die Bombe sollte ursprünglich noch am Mittwochnachmittag entschärft werden. Wohngebäude mussten dafür nicht evakuiert werden. Die Firmen im Gefahrenbereich wurden aufgefordert, ihren Betrieb einzustellen.

Wie die Stadt Köln am Mittwochabend mitteilte, konnte die Fliegerbombe aus technischen Gründen nicht entschärft werden. Sie soll deshalb am Donnerstag kontrolliert gesprengt werden. Der Zeitpunkt dafür stand am Abend noch nicht fest. Polizei und Ordnungsamt sollen den Blindgänger über Nacht bewachen.

Die A59 wurde für die versuchte Entschärfung zeitweise gesperrt. Auch auf den Bahnlinien der S13/S19 und dem RE8 sowie der Buslinie 151 der KVB gab es Einschränkungen.

