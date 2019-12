3300 Menschen evakuiert : Bombe in Köln erfolgreich entschärft - Sperrungen bleiben

Bombe in Köln erfolgreich entschärft - Sperrungen bleiben

Köln In Köln ist am Mittwoch ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Von der Evakuierung waren zuvor tausende Menschen betroffen. Nun rollen der Verkehr und ÖPNV wieder.

Die Bombe in Köln-Porz ist am Mittwochmittag erfolgreich entschärft worden. Das teilte ein Sprecher der Stadt Köln um 12.45 Uhr mit. Demnach wurde der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vom Kampfmittelbeseitigungsdienst ferngesteuert mit einer Raketenklemme entschärft. „Das Zündsystem musste nach der Entschärfung gesprengt werden, da es nicht transportfähig war“, erklärte der Sprecher.

Erst am Montag wurde bereits eine andere Weltkriegsbombe in Köln gefunden und entschärft. Trotz der erfolgreichen Bombenentschärfung bleiben einige Sperrungen im Kölner Stadtgebiet vorerst bestehen. Nach Angaben der Stadt werden sie zum Rücktransport von Kranken und älteren Menschen aufrechterhalten.

Die Sperrungen werden im Laufe der nächsten Stunden aufgehoben. Wie die Stadt weiter mitteilte, können die Anwohner nun wieder in das betroffene Gebiet und in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Etwa 3300 Menschen, die in einem Radius von rund 500 Metern um den Bombenfundort leben, waren zuvor evakuiert worden. Der öffentliche Nahverkehr fährt ebenfalls wieder.