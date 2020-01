Blindgänger in Köln : Teile der Uniklinik werden für Bombenentschärfung evakuiert

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 5 Bilder Kölner Uniklinik muss für Bombenentschärfung evakuiert werden.

Köln In fünf Metern Tiefe ist auf dem Gelände der Kölner Uniklinik in Lindenthal ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Deshalb werden am Donnerstag Teile der Klinik evakuiert. Auch fast 6000 Anwohner sind betroffen.

Nach Angaben der Uniklinik sind Hunderte Patienten betroffen. „Wir versuchen, so viele Patienten wie möglich auf dem Gelände zu verlegen, weil das vom Transportweg her für die Patienten der schonendste Weg ist“, sagte ein Sprecher am Mittwochabend. Es werde auch geprüft, welche Patienten am Morgen entlassen werden können. Zudem dürfen sich im Evakuierungsbereich im Stadtteil Lindenthal rund 5800 Anwohner nicht in ihren Wohnungen aufhalten.

Von den für Donnerstag geplanten Maßnahmen würden insgesamt voraussichtlich etwa 500 Patienten und 8000 Mitarbeiter der Uniklinik Köln betroffen sein. Erste Krankentransporte gab es schon am Mittwochabend, seit dem Morgen werden die Patienten nach und nach in Rettungswagen weggebracht. Mitarbeiter des Ordnungsamtes bitten derweil Anwohner, den festgelegten Bereich zu verlassen. Auch Schulen und Kindertagesstätten in dem Bereich bleiben geschlossen. Eine Anlaufstelle für alle Anwohner hat die Stadt im Apostelgymnasium, Biggestraße 2, eingerichtet.

Die Uniklinik teilte mit: „Wir bitten alle Patienten, die für den 23.01.2020 zu einem Termin zu uns einbestellt worden sind, diesen nicht wahr zu nehmen und den durch die Evakuierung betroffenen Bereich weiträumig zu meiden.“ Wegen der Evakuierungsmaßnahmen könnten nur Patienten behandelt werden, die bereits stationär aufgenommen worden sind. Alle ambulanten Einrichtungen seien am Donnerstag geschlossen.

Foto: Stadt Köln

Auch die telefonische Erreichbarkeit sei am Donnerstag eingeschränkt. In dringenden medizinischen Notfällen sollen sich Patienten an die KV-Notfallnummer 116117 oder an den Notruf über die 112 wenden. Ab Freitag könnten betroffene Patienten Ersatztermine erfragen.

Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Der Blindgänger liegt in einer Tiefe von rund fünf Metern. Wenn sich keine Personen mehr im Umkreis befinden und alle Krankentransporte gefahren worden sind, kann die Fliegerbombe entschärft werden.

In Köln war bereits am Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Rund 10.000 Beschäftigte mussten dafür sicherheitshalber ihre Arbeitsplätze verlassen. Auch der Zugverkehr kam durcheinander, weil unter anderem die Hohenzollernbrücke - ein Nadelöhr im Bahnverkehr auf dieser wichtigen Strecke im Rheinland - gesperrt wurde. Schiffe mussten stoppen und Flugzeuge zum Airport Köln/Bonn Ausweichrouten nehmen.

Und am Sonntag droht in Köln schon die nächste Bombenentschärfung. Dann könnte die Autobahn 3 gesperrt werden und die Evakuierung einer Klinik mit mehr als 450 Betten könnte notwendig werden. Fachleute müssen allerdings zunächst noch feststellen, ob es sich bei dem metallischen Gegenstand in der Erde überhaupt um eine Bombe handelt.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Blindgänger des Zweiten Weltkriegs werden die Kampfmittelräumdienste in Nordrhein-Westfalen noch jahrzehntelang beschäftigen. Fast jeden Tag wird in NRW statistisch gesehen eine größere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Etwa die Hälfte der Luftangriffe gegen Nazi-Deutschland konzentrierte sich auf das heutige NRW. Der Grund dafür war die damals überragende industrielle Bedeutung des Ruhrgebiets, aber auch einfach die geografische Nähe westdeutscher Städte zu England. Viele der Bomben zündeten nicht und schlummern deshalb bis heute im Boden. Experten für Kampfmittelräumung gehen davon aus, dass sie bislang nur etwa ein Fünftel bis ein Sechstel dieser Blindgänger entfernt haben.

(top/hsr/dpa)