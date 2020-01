Weltkriegs-Blindgänger in Köln gefunden : Entschärfung kann beginnen – 10.000 Beschäftigte müssen Büros verlassen

Köln In Köln-Deutz muss ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Der Bahnverkehr ist betroffen - und auch Fernsehsender müssen ihr Programm umplanen. Rund 10.000 Beschäftigte mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

Wie die Stadt Köln mitteilte, wurde der Blindgänger am Montagabend bei Bauarbeiten am Kennedy-Ufer in Höhe des Rheinkilometers 689 gefunden. Der Kampfmittelräumdienst muss die Bombe zunächst vollständig freilegen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Köln. Die Bodenverhältnisse seien aber schwierig. Währenddessen war am Morgen die Evakuierung angelaufen. Alle Personen wurden aufgefordert, den Bereich rund um den Fundort des Blindgängers zu verlassen. Im Evakuierungsbereich mit einem Radius von 500 Metern leben nach Angaben der Stadt nur 15 Menschen. Allerdings haben dort mehrere tausend Menschen ihren Arbeitsplatz.