Entschärfung am Morgen : Weltkriegsbombe nahe Bahnhof Köln-Deutz gefunden - Zugverkehr ab 9 Uhr betroffen

Blick von Köln-Deutz auf die Hohenzollernbrücke, die während der Entschärfung für den Bahnverkehr gesperrt wird (Archivbild). Foto: Florian Monheim / Bildarchiv Mon/Florian Monheim

Köln In Köln-Deutz ist am Montagabend ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Zehn-Zentner-Bombe soll am Dienstag entschärft werden. Währenddessen wird auch der Bahnverkehr über die Hohenzollernbrücke stillstehen.

Wie die Stadt Köln mitteilte, wurde der Blindgänger am Montagabend bei Bauarbeiten am Kennedy-Ufer in Höhe des Rheinkilometers 689 gefunden. Der Kampfmittelräumdienst werde die Bombe am Dienstagmorgen ab 9 Uhr zunächst vollständig freilegen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Köln. Währenddessen soll die Evakuierung anlaufen. Im Evakuierungsbereich von 500 Metern rund um den Fundort leben nach Angaben der Stadt lediglich 15 Menschen. Allerdings haben dort mehrere tausend Menschen ihren Arbeitsplatz.

Wegen der Bombe fahren die Züge des Fernverkehrs der Deutschen Bahn ab 9 Uhr ohne Halt in Köln Messe/Deutz. Gegen 12 Uhr wird laut Bahn die Entschärfung erwartet. Währenddessen kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Genaue Informationen zu den Linien gibt die Bahn hier.

Während der eigentlichen Entschärfung wird der Verkehr über die Hohenzollernbrücke eingestellt, ebenso wie der Schiffsverkehr. Auch der Luftraum wird gesperrt. Im Evakuierungsbereich liegt auch die Zentrale des Senders RTL. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird die Entschärfung Auswirkungen auf den Sendebetrieb haben. Zudem wird der Nachrichtensender n.tv, der zur Mediengruppe RTL gehört, live von der Evakuierung der eigenen Sendergebäude berichten.

Im Umkreis des Fundortes befinden sich zudem zahlreiche Unternehmen sowie unter anderem das Gebäude des Landschaftsverbandes Rheinland. Auch die Kölner Oper im Staatenhaus ist betroffen, während der Entschärfungsmaßnahmen wird dort kein Spielbetrieb stattfinden.

Betroffene können sich am Dienstag beim Bürgertelefon der Stadt Köln unter 0221/2210 oder beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienstes unter 0221/22132000 informieren.

Schon am Sonntag (26. Januar) könnte Köln die nächste Bombenentschärfung bevorstehen. Dann überprüfen Fachleute, ob es sich bei einem Metallgegenstand, der an der A3 gefunden wurde, ebenfalls um einen Blindgänger handelt.

(lukra/jco)